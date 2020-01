Der 15-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr alleine mit der Milleniumsbahn bergwärts. Dann fuhr er über die Piste in Richtung Sonnleitn und musste anschließend - weil der Liftbetrieb zwischenzeitlich eingestellt wurde - zu Fuß über die Schlanitzenalm Straße in Richtung Nassfeld Bundesstraße gehen. Dort stieg er über die Leitschienen - stürzte dabei aber mehrmals in den Bach.