High hinterm Steuer: In Kärnten hat sich die Zahl der erwischten Drogenlenker in den vergangenen Jahren vervielfacht. Mit einer neuen, inoffiziellen „Fahndungsgruppe Drogenlenker“ machen jetzt speziell geschulte Beamte in Klagenfurt Jagd auf die Delinquenten. Samstag forderte ein Unfall gleich sechs Verletzte.