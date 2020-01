Freundschaftsspiel hin, Freundschaftsspiel her, an dieses Match werden sich die Bayern wohl ungerne erinnern. Zur Pause stand es noch 1:1 gegen den Bayern-Rivalen Nürnberg (Torschützen Frey (22.), respektive Davies (34.)). In der Pause wechselte aber Hansi Flick fast die gesamte Bayern-Elf aus und die jungen Wilden konnten mit dem Zweitligisten nicht mithalten. Ishak (46.), Zrelak (57.), Schleusener (61.) und Hack (76.) trafen für den „Club“, Malik Tillman (85.) betrieb nur noch Ergebniskosmetik.