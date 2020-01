In der kroatischen Adriametropole Split sind am Samstag drei junge Menschen auf offener Straße durch Schüsse ums Leben gekommen. Bei dem Täter soll es sich um einen Seemann handeln, der sich bei den Jugendlichen für die Misshandlung seines Bruders rächen wollte. In einem Augenzeugenvideo (siehe Video oben) ist ein dunkel gekleideter Mann mit einer Schusswaffe in der Hand auf der Straße zu sehen. In den Abendstunden bestätigte der Bürgermeister von Split dann eine Festnahme - allerdings ohne vorerst nähere Details zu nennen.