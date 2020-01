Kurz vor Mittag war der Tiroler damit beschäftigt, an seiner Wohnadresse in Haiming Rundholz von einem Motorkarren abzuladen. „Der 36-Jährige öffnete zuerst den Spanngurt und anschließend die Seitenbordwand. In weiterer Folge wurde der Mann von einem der herabrollenden Baumstämme an beiden Beinen getroffen“, heißt es von Seiten der Polizei. Er wurde dabei im Bereich der Unterschenkel verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen.