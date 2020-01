Den Angaben zufolge hatte die pakistanische Düngemittelfirma um Erlaubnis für ein Abendessen mit 100 Gästen gebeten. Daraus wurde am Ende ein großes Hochzeitsfest mit rund 400 Feiernden. Solche Partys sind an der Kulturerbe-Stätte verboten. Er hätten aber in der Vergangenheit auf dem Gelände des Forts andere Veranstaltungen von Unternehmen oder der Regierung stattgefunden, sagte die Sprecherin weiter.