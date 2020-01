100 Tage Schonfrist!

Es gab einmal eine Art Abkommen, das Oppositionspolitiker und Journalisten akzeptierten. Kommt jemand neu in ein Ministeramt, so werden ihm oder ihr rund 100 Tage gewährt, bevor mit Kritik und kritischen Interviews begonnen wird. Das war insofern fair, als man ja – ganz egal, in welchem Beruf – kaum jemand bereits am zweiten oder dritten Arbeitstag als gut oder schlecht be- oder verurteilen sollte. Im Zeitalter des Internets und von Facebook, Twitter & Co. ist das Geschichte.