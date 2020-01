Transporte von der Schiene auf die Straße zu verlegen, ist in Zeiten des Klimaschutzes und verstopfter Straßen der falsche Weg – aber der Güterverkehr auf der Schiene scheint für die Unternehmen finanziell wenig reizvoll. Die Salzburg AG hat in einer Mail an ihre Mitarbeiter mitgeteilt, sich daher Schrittweise aus diesem zurückzuziehen. Zu hoch und zu teuer wären die künftigen Investitionen gewesen.