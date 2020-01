Öde Aschelandschaften statt grüner Lungen

Laut „Krone“-Physiker Werner Gruber wird diese gigantische Menge an Treibhausgasen auch global gesehen nicht ohne Auswirkungen bleiben. Zumal auch in Brasilien, Sibirien und Indonesien wochenlang gigantische Flächen brannten und grüne Lungen für immer in öde Aschenlandschaften verwandelt wurden.