Streitkräfte wegen US-Drohungen in höchster Alarmbereitschaft

Nach den Worten des Kommandanten der Luft- und Weltraumabteilung der Revolutionsgarden hatte ein Defekt im militärischen Kommunikationssystem zu dem fatalen Abschuss geführt. „Das Unglück ereignete sich nach einem Kommunikationsdefekt, was jedoch trotzdem keine Rechtfertigung und unverzeihlich ist“, sagte Amir Ali Hajizadeh am Samstag. Er berichtete, am Tag des Unglücks seien alle Streitkräfte wegen der Drohungen der USA, 52 Ziele im Iran anzugreifen, in höchster Alarmbereitschaft gewesen, darunter die Militärbasen in Teheran.