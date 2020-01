In den Büros der Kronen Zeitung tummeln sich etwa 50 Vierbeiner. Und das ist gut so, denn Studien zeigen, dass Hunde am Arbeitsplatz eine enorme Auswirkung auf die psychische und körperliche Gesundheit von Menschen haben. Wir können uns besser konzentrieren, sind stressresistenter, und auch die Gefahr von Herzinfarkten oder Depressionen sinkt. Neben dem Einverständnis des Arbeitgebers gibt es aber auch einige Regeln zu beachten. Michaela Marschall bildet Bürohunde aus und erklärt, wie man die Vierbeiner fit für den Arbeitsplatz macht.