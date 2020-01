Lenker kann sich an Stunden vor Drama nicht erinnern

Sein Zustand? „Er ist extrem suizidgefährdet“, so sein Anwalt Alessandro Tonon - und auch er betont sofort, dass „wenig richtig“ sei von den Dingen, „die bisher über meinen Klienten berichtet wurden“, selbst seine eigenen Aussagen zu dem Drama seien verfälscht worden, „vielleicht wurde ich von den Reportern missverstanden“. Was sind also die Fakten in dem Fall? „Mein Mandant steht unter einem massiven Schock.“ Und er leide an einer partiellen Amnesie. „Er kann sich an die Stunden vor der Tragödie nicht erinnern. Er weiß nicht, wo er sie verbracht, mit wem er geredet hat. Und - entgegen diverser Meldungen - hat er danach keinesfalls über Liebeskummer gesprochen.“ Weder zu seinem Verteidiger noch zu den Carabinieri.