Während der Abwesenheit der Eigentümer schlugen Unbekannte zwischen 7. und 9. Jänner das Fenster eines Hauses in Zell am See ein. Nachdem die Täter das Haus durchsuchten und das Ceranfeld in der Küche beschädigten, rissen sie sich einen Wandtresor unter den Nagel. Daraufhin flüchteten sie. Ein Passant fand den Tresor daraufhin am Donnerstagabend in Viehhofen in der Nähe des Kraftwerkes an der Saalach. Die Einbrecher hatten offenbar Mitleid gehabt: Ein Teil der Goldmünzen und des Schmucks befand sich noch in dem Safe.