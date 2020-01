30 Fälle von Sachbeschädigungen stellte die Polizei seit Ende Dezember fest. Dabei waren die Täter vor allem in Salzburg-Lehen unterwegs. Jetzt kam es wieder zu Beschädigungen. An einer Gartenmauer in Aigen und an den Fassaden von Häusern in Schallmoos prangen nun Schriftzüge in schwarzer Sprühfarbe. Der Schaden ist nicht bekannt. Die Vandalenakte werden den selben Tätern zugeordnet, die bereits im Dezember für Ärger bei Hausbesitzern sorgten.