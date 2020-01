Zwei weiße Bänder aus Schaum begrenzen die Ränder der Unterplatte, auf die zwei Mitarbeiterinnen Teile in Schmetterlingsformen legen – einmal in Grün, dann in Lila, dann wieder in Grün. „In unseren Matratzen steckt sehr viel Handarbeit“, sagt Hannes Nösslböck, der mit seiner Frau Gabi die Firma Träumeland führt.