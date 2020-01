„Eigene Filiale eröffnen“

„Bei der Magistratsdirektion der Stadt Innsbruck, die bei solchen Schließungsfällen üblicherweise kontaktiert wird, ist jedenfalls kein Schreiben von der Post eingelangt, das wurde uns auf Anfrage am 18. Dezember bestätigt“, so Appler zu eigenen Recherche-Ergebnissen. In der Sache selbst fordert der VP-Stadtparteichef eine rasche Lösung: „Wenn man keinen Post-Partner im O-Dorf findet, muss die Post eine eigene Filiale eröffnen. Das wäre aufgrund der Größe des Einzugsgebietes auch angemessen.“