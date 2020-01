Sie nennen sich die SMW-Bande: Sieben großteils kosovarische Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren sitzen seit Anfang Dezember in Linz in Untersuchungshaft. Den Verdächtigen werden zahlreiche Raubüberfälle, Körperverletzungen, Suchtmittelldelikte und Schutzgelderpressungen in Mafia-Manier vorgeworfen.