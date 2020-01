„Krone“: Wie wurden Sie zu einer Krisenpflegemutter?

Vielka Pölz: Es war mein Lebenstraum. Ich war selbst ein Pflegekind, bin mit vier Jahren zu meiner Tante gekommen und bei ihr mit vielen Onkeln in einer Großfamilie aufgewachsen. Ich kann mich deshalb sehr gut in die Situation solcher Kinder versetzen, hab’ viel Empathie für sie. Und ich habe selbst erfahren, wie wichtig es für ein Kind ist, dass es sieht, dass es auch anders laufen kann als in der eigenen Familie, wo es eben nicht funktioniert.