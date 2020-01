„Warum sollte ich also keine Chancen auf dieses Ressort haben, zumal ich sämtliche in- und externen Stakeholder namentlich kenne und diese mich?“, betont Meixner, „mein erstes Hearing um das Vizerektorat für Personal ist dem Applaus am Ende und den Rückmeldungen zufolge sehr gut verlaufen. Warum sollte es dieses Mal anders sein, zumal ich mich hier ebenso kompetent fühle wie im Personal? Es geht vordergründig um Führungs- und Managementaufgaben und diese habe ich mittlerweile jahrelang unter Beweis gestellt.“