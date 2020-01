„Stärkung der Verkehrssicherheit“

Im Vorjahr wurden so 899 Drogenlenker überführt. Betrachtet man den statistische Trend, so werden es 2020 wieder mehr sein. Und auch noch ein weiteres Indiz spricht dafür: Steinkellner rüstet die Polizei weiter mit Drogenvortestgeräten auf. Für 2020 wurden sechs zusätzliche Apparate angekauft, somit wird in Zukunft jeder Bezirk im Besitz eines solchen Testers sein. Der Kostenpunkt für die Anschaffung samt Equipment liegt bei mehr als 30.000 Euro. Eine Investition, die Steinkellner „für die Stärkung der Verkehrssicherheit“ gerne tätigt.