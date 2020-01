Sensible Öko-Systeme an Keralas Küste

Die Küstengebiete in Kerala beheimaten sensible ökologische Systeme. Hinter der vorderen Küstenlinie befinden sich zahlreiche Haffs mit Brackwasser. Darüber hinaus gibt es an der Küstenseite oftmals Springfluten. 2018 kamen bei Überschwemmungen in Kerala mehr als 400 Menschen ums Leben.