Unter anderem wurde in ein Restaurant in der Radetzkystraße eingebrochen. Der Täter durchsuchte das Objekt nach Wertgegenständen, brach Schubladen auf und stahl mehrere Mobiltelefone. Zudem wurde in zwei Geschäftslokale in der Andechsstraße eingebrochen. Dort entwendete der Täter aus einer Handkassa sowie aus Schubladen Geldbeträge in derzeit noch unbekannter Höhe.