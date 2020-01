„Wir freuen uns, dass Christopher auch in der kommenden Spielzeit für Union auflaufen wird. Christopher kennt den Verein seit Jahren, er führt die Mannschaft sowohl auf, als auch neben dem Platz an und ist eine Identifikationsfigur für viele Unioner. In der Hinrunde hat er alle Spiele in der Bundesliga bestritten und seinen enormen Wert für die Mannschaft gezeigt. Schon bei der letzten Vertragsverlängerung war beiden Parteien die leistungsorientierte Ausrichtung im Vertrag wichtig, nach den guten Leistungen von Christopher in dieser Saison, haben wir uns deshalb bereits jetzt entschieden, den Vertrag zu verlängern“, kommentierte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, die Vertragsverlängerung.