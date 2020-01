Die Bewohner von Zeiselberg in der Gemeinde Magdalensberg verlieren langsam die Geduld. Seit fünf Jahren wartet man dort schon auf ein Tempo-50-Limit bei der Bushaltestelle an der Bundesstraße. Auch der Bürgermeister hatte sich deshalb bereits mehrmals an die zuständigen Behörden gewandt – bisher vergeblich.