Eine 38-Jährige aus dem Bezirk Eferding fuhr am 10. Jänner mit ihrem Pkw auf der Dachsberger Landesstraße Richtung Prambachkirchen. Gegen 15.25 Uhr verlor sie im Ortschaftsbereich Limberg, Gemeinde Hinzenbach, laut ihren Angaben durch ein Bremsmanöver aufgrund eines querenden Tieres die Herrschaft über das Fahrzeug. Sie kam vorerst rechts von der Fahrbahn ab, konnte den Pkw wieder auf die Fahrbahn lenken und kam schließlich links von der Fahrbahn in das angrenzende Feld ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam auf den Rädern zu stehen. Die Lenkerin, ihre 5-jährige Tochter und ein mitfahrender 7-Jähriger aus dem Bezirk Eferding wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Klinikum Wels eingeliefert.