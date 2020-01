Der Nabokov-Verehrer lebte nicht allein. Neben seiner Frau Ingrid teilte er sich die Wohnung mit Tonnen von Büchern. Ein immer kritischer Mann, dem man nichts vormachen konnte und der schon vor dem Zeitalter des Internets einfach alles wusste. Auch, in welchem Laden in Shanghai man die besten Lebensmittel bekam. „Er war der scharfsinnigste Denker der letzten 45 Jahre in Vorarlberg“, sagt Renner. Kurt Bracharz wird fehlen.