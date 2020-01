Auch bei Budget und Sicherungshaft vage

Auch beim Budget für ihr Ressort oder beim umstrittenen Thema der Sicherungshaft wollte sie sich nicht in die Karten schauen lassen. „Ich werde bestens vorbereitet in die Budgetverhandlungen gehen“, so Zadic. Was die umstrittene Sicherungshaft, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist, betrifft, bleib sie ebenfalls vage. Sollte es hier Lücken geben, werde man diese schließen.