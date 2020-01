Schreckmoment für mehrere Passanten am Freitag im Wiener Bezirk Margareten: Ein Mann feuerte plötzlich in einem abgestellten Auto einen Schuss ab. Anschließend ergriff er die Flucht. Im Auto blieb seine geschockte - aber unverletzte - Freundin zurück. Die beiden waren zuvor wegen finanzieller Angelegenheiten in Streit geraten. Ein Großeinsatz folgte.