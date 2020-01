Sonderausstellung auf Burg Deutschlandsberg

Was man nun plant: Mit den schönsten Koralm-Funden - sie wurden übrigens von der örtlichen Feuerwehr in das erwähnte Zwischenlager am Fuß der Burg transportiert - wird eine Sonderausstellung in der Burg Deutschlandsberg eingerichtet. „Viele helfende Hände haben dies ermöglicht“, dankt Bernhard, während er die Tore der Halle wieder hinter sich zuzieht.