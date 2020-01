Im Kampf um den Titel bei dem neuen, mit 15 Mio. Dollar dotierten Mannschaftswettbewerb der ATP trifft Serbien am Sonntag auf Gastgeber Australien oder Davis-Cup-Sieger Spanien. Gut eine Woche vor Beginn der Australian Open in Melbourne sagte Djokovic seine geplante Teilnahme am am Sonntag beginnenden Vorbereitungsturnier in Adelaide ab. Das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison beginnt am 20. Jänner.