Auffallend langsam fuhr hingegen ein 29-jähriger Mexikaner in der Nacht auf Samstag in der Salzburger Innenstadt. Die Beamten kontrollierten den in Deutschland lebenden Mann. Er hatte knapp über ein Promille Alkohol im Blut. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen. Sein Auto wurde abgestellt, er wird angezeigt.