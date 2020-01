In der Nacht auf den 11. Jänner 2014 werden mitten in Wien-Ottakring zwei Männer in einem Auto mit einem Revolver und einer Handgranate ermordet. Hinter der unfassbaren Tat steht Betrügerei im großen Stil. Die ganze Geschichte zu diesem spektakulären Fall sehen Sie im Video oben. Weitere Sendungen finden Sie auf krone.at/damals!