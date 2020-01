FPÖ Burgenland seit Ende Dezember im Intensivwahlkampf

Die FPÖ hat ihren Intensivwahlkampf am 28. Dezember eröffnet. Mit einem „Fest für Dich“ dankte die Parteispitze in Klingenbach Funktionären und Anhängern für ihren bisherigen Einsatz. Betont wurde dabei das Ziel der Freiheitlichen, auch in Zukunft im Burgenland mitzuregieren. Am Wahltag am 26. Jänner gehe es laut Klubobmann Geza Molnar "nicht darum, wer die Wahl gewinnt, sondern darum, in welcher Konstellation das Burgenland in den kommenden fünf Jahren regiert werde.