Gegen 1.30 Uhr geriet der 23-jährige Slowene, der in Klagenfurt lebt auf die Gegenfahrbahn und krachte geradewegs in das Auto eines 61-jährigen Äqypters, der ebenfalls in der Landeshauptstadt lebt. Beide Lenker wurden schwer verletzt und musste in das Klinikum gebracht werden. „Ferner wurden drei im Pkw des Ägypters mitgefahrene Personen im Alter zwischen 26 und 45 Jahren sowie eine bei dem Slowenen mitgefahrene 24-jährige Frau aus Klagenfurt unbestimmten Grades verletzt“, erklärt ein Polizist.