Der Sultan von Oman, Qaboos bin Said, ist am Freitag im Alter von 79 Jahren an einem Krebsleiden gestorben, wie staatliche Medien in der Nacht auf Samstag berichteten. Im Oman wurde eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Qaboos regierte die kleine Golfmonarchie fast 50 Jahre lang. Medienberichten zufolge litt der Monarch an Darmkrebs und wurde daher auch immer wieder im Ausland behandelt, zuletzt auch in Garmisch-Patenkirchen, wo er ein Anwesen besaß. Die Nachfolge hat Cousin Haitham bin Tariq angetreten. Der bisherige Kultusminister wurde bereits am Samstagvormittag vereidigt.