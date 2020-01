Ziel: Erstes Heimpodest

In dem hat sie einiges vor. Die 30-Jährige will erstmals in Österreich aufs Weltcup-Podest. „Vor so einem Fahnenmeer zur Siegerehrung gehen zu dürfen, das wäre was“, betont Nici. Die im Kampf ums rote Trikot auf jeden Fall vor der aktuell Führenden Ester Ledecka abschwingen will. Die Tschechin zeigte gestern mit der nächsten starken Fahrt (2.) auf, ist bereit für den Kampf um den Tagessieg.