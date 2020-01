Nordmazedonien hat das Parallelspiel von Österreichs Vorrunden-Gruppe B gewonnen! Nach dem 32:29-Erfolg der ÖHB-Auswahl über Tschechien setzten sich die EM-Stammgäste gegen die Ukraine am Freitag mit 26:25 (13:10) durch und liegen in Pool B punktgleich hinter den Österreichern. Im dritten und letzten Gruppenspiel am Dienstag sind Kiril Lazarov und Co. Gegner der Österreicher.