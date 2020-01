Am Rettenbachferner in Sölden kam es am Freitag zu einem Zusammenstoß zwischen einem deutschen Skifahrer (46) und einem unbekannten Snowboarder. Dabei kam der Deutsche zu Sturz und brach sich den linken Oberarm. Der Snowboarder fragte, ob alles okay sei - als ihm der Deutsche mit „Nein“ antwortete, fuhr er einfach davon.