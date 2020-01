Magoni verwies dabei auf die Alpine Kombination am Sonntag in Zauchensee, den folgenden Nachtslalom am Dienstag in Flachau und vor allem den Parallelslalom am 19. Jänner in Sestriere. Vlhova hat im Dezember den ersten Saison-Bewerb in dieser Disziplin in St. Moritz gewonnen und möchte diesen Winter die erste Weltcup-Kristallkugel für die Slowakei überhaupt erobern.