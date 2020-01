Ein mutmaßlicher Serien-Vergewaltiger ist der Polizei in Niederösterreich ins Netz gegangen: Der 21-Jährige steht im Verdacht, zwischen Ende Oktober und Ende Dezember vier Frauen auf offener Straße in St. Pölten attackiert zu haben. Zwei Opfer wurden sexuell missbraucht, bei den beiden weiteren blieb es beim Versuch. Der Verdächtige befindet sich nun in Haft.