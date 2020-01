Ein 36-Jähriger gab vor, den neuen Freund seiner „Ex“ ermordet zu haben, er richtete dann eine Pistolen-Attrappe auf die einschreitenden Beamten, um so seine Erschießung zu erzwingen: Die Geschehnisse in St. Barbara sind noch immer in aller Munde. Getötet wurde der Mann dabei nicht, aber am Bein zweimal getroffen. Der Vorfall wird nun - so wie jeder andere auch - geprüft.