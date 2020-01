In der Steiermark werden täglich 2,7 Hektar Boden versiegelt - Spitzenwert in Österreich! In Salzburg sind es etwa nur 0,6 Hektar. „Wenn wir weniger Fläche verbrauchen wollen, müssen wir in die Höhe und in die Tiefe bauen - das lässt sich am besten mit Beton lösen“, heißt es von Franz-Josef Eder vom Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke. Die Branche mit österreichweit mehr als 200 Unternehmen und 10.000 Arbeitsplätzen wehrt sich dagegen, immer mit dem „Zubetonieren“ assoziiert zu werden.