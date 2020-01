Organisation Sea-Watch übt Kritik an maltesischen Behörden

Das Rettungsschiff Sea-Watch 3, das ein halbes Jahr von italienischen Behörden beschlagnahmt war und erst Ende Dezember wieder in See stechen konnte, hat innerhalb von 24 Stunden drei Rettungsaktionen absolviert. Zuletzt wurden am frühen Freitagmorgen 42 Menschen aus einem Boot vor Malta aufgenommen. „Das Boot war seit gestern Nachmittag bekannt, doch die maltesischen Behörden weigerten sich, eine Rettung einzuleiten“, kritisierte die Organisation auf Twitter. Die Sea-Watch 3 hat aktuell 119 Flüchtlinge an Bord - die Crew weiß allerdings nicht, in welchen Hafen sie die Migranten bringen darf.