„Manche meinen, die Mikroelektronik ist das, was die Stahlbranche im 19. und 20. Jahrhundert war: Ohne sie geht in der Industrie nichts, sie ist der Rückgrat der wirtschaftlichen Entwicklung“, verdeutlicht Ingolf Schädler. Der Ministerialrat ist Aufsichtsratsvorsitzender von „Silicon Austria Labs“ (SAL), ein 2018 gegründetes Forschungszentrum in Kärnten (Villach), Oberösterreich (Linz) und in der Steiermark. Graz ist das Herzstück, hier wurde am Freitag auch ein wesentlicher Schritt gesetzt.