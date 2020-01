Die Sicherheits- und Personalsituation in Asten war auch Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage von Nationalrat Philipp Schrangl (FP) – wir berichteten. Zieht man von den 37 speziell geschulten Angestellten drei Fachärzte für Psychiatrie und zwei Beschäftigte in der Pflegekoordination ab, verbleiben 32 diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger mit Spezialausbildung übrig. Ein Insider kritisiert: „Und das in der sogenannten Vorzeigeanstalt!“ Insgesamt 17 Personen haben im Vorjahr den Dienst in Asten quittiert, heißt es in der Antwort des Justizministers.