Ausgerechnet in Asten (OÖ), jener Justizanstalt und Forensischen Psychiatrie, die nach der oft zitierten „Schande von Stein“ zur Vorzeigeeinrichtung in Sachen „Umgang mit psychisch kranken Straftätern“ auserkoren wurde. Genau dorthin wurde der heute 22 Jahre alte Adem C. im Mai 2019 verlegt. Pediküre stand keine am Häfn-Plan, sonst hätte man das alles wohl schneller entdeckt.