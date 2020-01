Als konkreter Standort des neuen Krankenhauses wurde, von Weiden kommend, der Ortsrand von Gols auserkoren, und das aus gutem Grund: Es wird dort in einem Umkreis von 30 Fahrminuten ein Einzugsgebiet von 105.000 Menschen abgedeckt. Ein entsprechendes Gutachten wurde im Vorfeld vom Gesundheitsplanungsinstitut EPIG erstellt. Bereits in zehn Jahren könnte das neue Spital in Betrieb gehen. Als Hauptargument für den Neubau führt Hans Peter Doskozil an, dass im bestehenden Krankenhaus Kittsee ein sehr hoher Investitionsbedarf bestünde. „Und außerdem der Standort, ganz im Norden des Bezirkes, von uns als unzureichend eingestuft wurde“, so EPIG-Geschäftsführer Wolfgang Habacher.