Wer auf der B179 in Richtung Reutte durch den Lermooser Tunnel fahren will, kennt das Problem: Bei starkem Verkehr werden die Fahrzeuge erst blockweise abgefertigt, dann springt die Ampel am Tunneleingang auf Rot. Damit der Verkehr gleichmäßiger fließt, geht am 16. Jänner ein „Tropfenzählersystem“ in Betrieb.