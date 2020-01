Erster 14-tägiger Urlaub über Weihnachtstage

Auch Nachbarin Ursula Mitterlehner ist geschockt. „Die Sabine hat sich noch am 28. Dezember bei uns verabschiedet, uns frohe Weihnachten und einen guten Rutsch gewünscht. Sie hat sich so gefreut, weil sich ein 14-tägiger Weihnachtsurlaub ausgegangen ist.“ Das Paar hatte sein Auto bei einem Freund in Wien geparkt. Als dieser die beiden Urlauber am Montag am Flughafen abholen wollte und sie nicht ankamen, ahnte er bereits Böses.