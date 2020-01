Mehr als 200 Bewohner

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der Iraker festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert. In der Unterkunft in Pichlwang leben seit etwa 30 Jahren durchschnittlich 130 Bewohner, im Jahr 2015 wurde das Heim in Pichlwang mit mehr als 200 Ausländern gefüllt.